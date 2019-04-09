بن صالح: الشعب سيختار بكل حرية وسيادة من يريده رئيسا للجمهورية

قال عبد القادر بن صالح رئيس الجمهورية، الإنتخابات التي سيتم تنظيمها ستمكن من اختيار رئيسا يبني الجزائر الجديدة.

وقال بن صالح “إن إقبال الشعب على إرساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده، سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية”.

وذلك في الأجل الدستوري، بحيث سيكون هذا الإختيار اختيارا حرا، بقدر ما تكون ظروف ممارسته ظروفا يسودها الهدوء والرصانة والثقة.

وأضاف رئيس الدولة “أنه بالنسبة لشعبنا، هو أن يختار الشخص والبرنامج اللّذين يتجاوبان مع تطلعاته إلى نظام سياسي جديد”.

يكون “كفيلا بمغالبة التحديات الجسام التي تواجه الجزائر، التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديمقراطية والعدالة والتنمية”.

وأكد بن صالح “أملي هو أن نُنَصِّب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية، يتولى ببرنامجه فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة”.