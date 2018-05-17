بن صالح بإسطنبول لتمثيل الرئيس بوتفليقة في القمة الإستثنائية حول فلسطين

حل اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمدينة إسطنبول التركية أشغال القمة الإستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ويمثل بن صالح الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التي ستنعقد غدا الجمعة.

ويرافق بن صالح وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

أشغال القمة على مستوى الخبراء قد انطلقت مساء اليوم الخميس .

وتليها صباح غدا الجمعة إجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

للتذكير عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في القمة الإسلامية الاستثنائية.

التي ستكرس لبحث آخر التطورات المسجلة على الساحة الفلسطينية.