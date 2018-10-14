بن صالح بجنيف لحضور الجمعية الـ 139 للإتحاد البرلماني الدولي

يشارك رئيس مجلس الامة على رأس وفد برلماني، في الفترة ما بين 13 و 18 أكتوبر 2018 بجنيف السويسرية،في فعاليات الجمعية الـ139 للإتحاد البرلماني الدولي والإجتماعات المصاحبة.

وستعالج هذه الدورة مواضيع عديدة ومتنوعة، أبرزها الموضوع المخصص للنقاش العام والمتعلق بالدور الرئيسي للبرلمانات في ترقية السلام والتنميةفي عصر الإبتكار والتغير التكنولوجي.

وكذا المواضيع التي تناقشها اللجان الدائمة للإتحاد، وفق مأورده بيان للمجلس، اليوم الأحد.

وتتناول هذه المواضيع، تعزيز التعاون البرلماني والحوكمة في مجال الهجرة.

تحضيرا للاتفاقية الدولية حول هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة، نزع السلاح الشامل وحظر التسلح.