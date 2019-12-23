بن صالح: بفضل تبصر الراحل قايد صالح وحكمته الجزائر مرت إلى بر الأمان

قدم رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح تعازيه الخالصة لعائلة الراحل الفريق أحمد قايد صالح و كل الشعب الجزائري فيما أصابه برحيل هذا المجاهد

وقال بن صالح في تعزيته إن المجاهد الفريق أحمد قايد صالح رجل وطني مخلص للجزائر وبفضل حكمته وتبصره مرت الجزائر إلى بر الأمان

وأضاف بن صالح أنه و برحيل هذا المجاهد الوطني المخلص لا نملك إلا أن نستحضر سجله الحافل في خدمة الجزائر و الذي سيكتب بحروف من ذهب في ذاكرة مؤسسة الجيش الوطنمي الشعبي

وأكد رئيس الدولة السابق على أن الجزائر تسري في دماء الراحل قايد صالح وهو رجل عسكري كرس حياته لخدمة الجيش الوطني الشعبي و الجزائر