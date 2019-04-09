بن صالح: شاركونا بكل مسؤولية لقطع هذه المرحلة وتجاوزها ودون تأخير  

أكد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، أنه يثق في الشعب الجزائري لحماية أمنه القومي والجهوي، ومجابهة الرهانات العاجلة والجمة.

وخاطب بن صالح الشعب قائلا “إنني أتوجّه إليكم، ولا يساورني شك بالنظر لدرجة الوعي التي برهنت عليها مختلف أطياف مجتمعنا.

ذلك أن كل الوطنيين الغيورين على رفعة بلدهم والحريصين على مستقبله، سوف لن يتوانوا من أجل مشاركتنا قطع هذه المرحلة

وتجاوزها دون تأخير وبكل مسؤولية”، مؤكدا “إنني أتوسم في الجميع تجندا أكبر من ذلك الذي شهدناه لحد الآن، من أجل

مجابهة الرهانات العاجلة والجمة، التي لا مفر لبلادنا من مواجهتها، لاسيما تلك المرتبطة بأمننا القومي والجهوي، ورهان إصلاحاتنا الإقتصادية والمالية

والمؤسساتية العميقة، ورهان تنميتنا الإجتماعية والبشرية المستدامة”.