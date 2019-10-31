بن صالح : على الجزائريين أن يجعلوا من الاستحقاق القادم عرسا وطنيا

دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمناسبة الذكرى 65 لإندلاع الثورة المجيدة الجزائريين لجعل الاستحقاق القادم عرسا وطنيا.

وأضاف بن صالح أن الأستحقاق القادم يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر.

وهذا من خلال الانخراط الواسع في المسار الانتخابي، يسير بثقة نحو التأسيس لعهد جديد.

وأشار رئيس الدولة أن هذه المرحلة يستوجب عليه توحيد جهود كافة الجزائريين واستنهاض هممهم ليكونوا في موعد مع التاريخ.

وان عيد الثورة سيظل على الدوام معينا لا ينضب للعبر والدروس ومرشدا لا يزول ولا يحول لعهد الوفاء لشهدائنا الأبرار.