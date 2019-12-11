بن صالح: على الجزائريين والجزائريات أن يتحملوا مسؤوليتهم بالتوجه للإقتراع

بعث رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عشية الإنتخابات الرئاسية برسالة للشعب الجزائري من اجل التوجه للإقتراع وإختيار رئيسهم المقبل .

وحسب ما جاء في الرسالة حث بن صالح الجزائريين والجزائريات أن يتحملوا مسؤوليتهم بالتوجه للإقتراع.

كما اشاد رئيس الدولة بجاليتنا المقيمة بالخارج الذين لبوا نداء الواجب الوطني رغم محاولات التشويش.

وسجل رئيس الدولة بإرتياح الأشواط التي تم قطعها المسار المؤدي للإستحقاق الرئاسي والذي سيكون تاريخيا

ونوه بن صالح بان الدولة وفت بإلتزاماتها لتمكين الشعب من إختيار رئيسه بكل حرية بالرغم من محاولات التشكيك وإختلاف العقبات.

وسجل رئيس الدولة بكل إعتزاز إلتفاف الشعب بمسعى الإنتخابات مما يجسد النضج السياسي وعمق وعيه بجسامة التحديات الداخلية والخارجية.

من جهة اخرى صرح بن صالح أن عمليات التشويش صادرة ممن يتخذ من الديمقراطية شعار دون الإحتكام لمقتضياتها.

وللتذكير فقد ترأس اليوم رئيس الدولة إجتماعا لمجلس الوزراء تم خلاله المصادقة على قانون المالية لسنة 2020

هذا وستيوجه ازيد من 24 مليون ناخب جزائري للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية غدا الخميس 12 ديسمبر 2019.