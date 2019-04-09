بن صالح: علينا بالتعاون والتكافل لوضع حجر الزاوية الأول لجزائر المرحلة المقبلة

قال عبد القادر بن صالح “إنها يد صادقة الوعد، حسنة النية، أمدها للجميع لتجاوز الإختلافات والتوجسات، والتوجه لعمل جماعي تاريخي”.

كما أكد بن صالح بأن هذا العمل “سيكون في مستوى رهانات المرحلة، قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي”.

حيث اعتبر بن صالح بأن هذا العمل الذي تقبل عليه الجزائر اليوم، سيكون بمثابة “حجر الزاوية الأول لجزائر المرحلة المقبلة”.

وأضاف “سأحرص بطبيعة الحال على أن يتم إعداد العدة القانونية، ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية، وصياغتها في أقرب الآجال”.

ولكنني يضيف بن صالح “سأطلب من طبقتنا السياسية والمواطنية، أن تتحلى بالإبداع والإسهام والثقة،

من أجل أن نبني معا هذا الصرح القانوني، الذي سيُمهِّد لبناء نظام سياسي جديد كليا، يكون في مستوى تطلعات شعبنا”.