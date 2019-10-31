بن صالح: عملية تطهير الدولة عرفت تقدما ملحوظًا بفضل الجيش وقطاع العدالة

قال رئيس الدولة عبد القادر ين صالح إن المكتسبات التاريخية تبرهن بصدق على أن مسار التغيير المنشود قد أخذ منحاه.

وأضاف بن صالح خلال خطابه، أن عملية تطهير الدولة وتجديد تأطيرها عرف تقدما ملحوظًا، حيث شهدت بلادنا عملية غير مسبوقة لمكافحة آفة الفساد وتبديد الأموال العامة تضطلع بها العدالة وفق المهام والصلاحيات الموكلة لها، واضعة بذلك حدا لظاهرة الإفلات من العقاب.

وأضاف بن صالح في خطابه “إن هذه التطورات الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمشاورات المستمرة بين مؤسساتِ الدولة”.

وأثنى بن صالح على مجهودات الجيش، حيث قال في هذا الإطار “جاءت مرافقة جيشنا الوطني الشعبي، سليلِ جيشِ التحريرِ الوطني وتصميمه الدائم على صونِ الدستور وضمانِ سيرورة الدولة وحماية مؤسساتها من الأخطارِ المحدقة بها”.

وجدد بن صالح التحية والتقدير لقيادته المتبصرة التي “أدركت بعد رسالة شعبنا الأبي وسعت بخطًى ثابتة نحو تحقيق آماله المشروعة في إحداث التغيير التدريجي المأمول”.