بن صالح في سويسرا  للمشاركة  في الجمعية 139 للإتحاد البرلماني الدولي

يشارك رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، على رأس وفد برلماني، في فعاليات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي الإجتماعات المصاحبة.

والمزمع إجرائها في الفترة ما بين 13 و18 أكتوبر 2018، بمدينة جنيف سويسرا.

وستعالج هذه الدورة مواضيع عديدة ومتنوعة، أبرزها الموضوع المخصص للنقاش العام لدور الرئيسي للبرلمانات في ترقية السلام والتنمية في عصرالإبتكار والتغير التكنولوجي.

ومن أهم ما ستناقشه اللجان الدائمة للإتحاد تعزيز التّعاون البرلماني والحوكمة في مجال الهجرة، نزع السلاح الشامل وحظر التسلح.