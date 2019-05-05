بن صالح: “كنا آذان صاغية لمطالبكم ورئيس الجمهورية المنتخب سيجسّد تطلعاتكم”

أكد عبد القادر بن صالح بأن الدولة تلقفت مطالب الشعب، بآذان صاغية وبتفاعل إيجابي وسريع، وتفهُم تطلعاته وطموحاته.

وأقال بن صالح “ها هو مسعى التغيير يُحقّق كل يوم تقدمًا لا يمكن إنكاره، ولقد حظِيت أهداف هذا المسار بتوافق

واسع لدى كل أطياف المجتمع والمؤسسات، هذه الأخيرة مهتمةٌ أيما اهتمام بهذا المسار، وهي تسعى بحرص كبير إلى مرافقة الشعب

في هذه المرحلة المصيرية”، كما أضاف بن صالح بأن الدولة استجابت لمطالب الشعب، “وسيكون بعد ذلك لرئيس الجمهورية المنتخب بنزاهة

الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات، الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير، والإستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية”.