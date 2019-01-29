بن صالح للأعضاء الجدد: “حاولوا تحفيز المواطن على انجاح رئاسيات 2019”

تقدّم رئيس المجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي جددت فيه الثقة اليوم الثلاثاء،بالشكر لاعضاء مجلس الأمة على تجديد فيه الثقة على رأس مجلس الأمة.

كما وجه الشكر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمنحه الثقة وتعيينه على قائمة الثلث الرئاسي والذي اعتبره شرفا يعتز به .

وقال بن صالح،في كلمة ألقاها على هامش تنصيب أعضاء الأمة الجدد، إنّ تجديد فيه الثقة هو شرف يعتز به

متعهدا على أن يكون عند حسن ثقة الذي منحها اياه رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الامة .

وأكد بن صالح أنه سيحترم كافة الاراء وسيتعاطى معها بكل شفافية ومصداقية مع جميع الاطراف باختلاف توجهاتهم

وتابع بالقول: ” سأعمل على توفير مناخ العمل المساعد لتأمين الأداء البرلماني والشفافية المطلوبة.

وقال المتحدث للأعضاء الجدد ، :”انتاخبكم جاء تزامنا مع اقتراب استحقاق انتخابي هام، حاولو بوزنكم مكانة تحفييز المواطن على انجاح الحدث”.

مضيفا :” اتعهد أمامكم ببذل قصارى جهدي لأكون في مستوى الثقة وفق ماهو مكرسا قانونا وارتقاء بها الى مستوى الطموح “.

كما نوّه بن صالح بكل جهود الزميلات المنتهمية عهدتهم أن المجلس الأمة يدين لهم ويقدر جهودهم .

مخاطبا الاعضاء: ” دخلتم مرحلة جديدة وهامة ، تزامنا مع فترة تعرف فيها البلاد تحديات كبيرة وتنتظركم مهام هامة” .

مضيفا:”نرحب بكل المبادرات ، وابقوا على صلة مع المواطن ، واجتهاد مع باقي الزملاء لدراسة قضايا المجتمع ، اصدار قوانين مراعاة مصلحة الوطن” .

كما شدّد بن صالح على الأعضاء الجدد :” يجب مراعاة قواعد العمل المعمول بها في الهيئة” .

وتطرق في خطابه ، للمعارضة مؤكدا أنها موجودة في المجلس وهم ومرتاحون لتواجدها ، وهي ظاهرة صحية في نظام برلماني ،

ممارسة الديمقراطية ضمن الهيئة .

يجب مراعاة مصلحة الهيئة واخذ مصلحة العليا للبلاد .،وعدم التفريط في مصلحة المواطن .

وختم بن صالح كلمته بالترحم المرحوم مجلس الدستوري مراد مدلسي الذي وافته المنية امس، موجها التعازي لعائلة الفقيد