بن صالح: “مازلت أدعو لحوار واسع لا إقصاء فيه لضمان حق الجزائريين في اختيار رئيسهم”

جدّد، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، الدّعوة إلى الحوار الوطني الجاد والواسع من دون إقصاءات.

وفي رسالة، لرئيس الدولة، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد المصادف لـ20 أوت من كل سنة،

دعا بن صالح إلى الحوار البناء والجاد يشارك فيه كل الجزائريين، لإختيار رئيسهم.

حيث جاء في الرسالة “أُذكّر أنني دَعَوتُ، ومَازلتُ، إلى حوارٍ وطني جاد وواسع لا إقصاء فيه”

مؤكدا، بأنّ المرحلة التي تمر بها الجزائر تحتاج إلى تكاتف جهود الكل من أجل الوطن.

حيث قال: “تحتاج في هذه المرحلة الخاصة، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات غير

مأمونة وغير موثوق في نهاياتها وإن عُرِفَتْ بداياتها.”.

مضيفا “فيكون بمثابة المسلك المؤدي إلى ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب الآجال”.