بن صالح :” موقف الجزائر ثابت اتجاه القضية الفلسطينية “

تحادث رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح،اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول التركية،مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وهذا على هامش مشاركته في أشغال القمة الطارئة لمنظمة المؤتمر الإسلامي،حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وقد سمح اللقاء، الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل،

بإستعراض “الراهن الفلسطيني على ضوء التصعيد الخطير والإعتداءات التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي يوميا في حق الفلسطينيين العزل”.

كما تطرق الطرفان –حسب ذات المصدر– إلى “سبل مواجهة هذا الوضع من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

وتمكينه من حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وفي هذا السياق،جدّد بن صالح “موقف الجزائر،بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الداعم والثابت وتضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه كاملة”.

من جهته،نوّه رئيس الوزراء الفلسطيني بـ”دعم الجزائر،بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،

اللامشروط للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم الى جانب قيادة وشعب فلسطين”.