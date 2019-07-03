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بن صالح: هيئة تنظيم الإنتخابات ستمارس كامل صلاحياتها وتسير ميزانيتها بنفسها

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بن صالح: هيئة تنظيم الإنتخابات ستمارس كامل صلاحياتها وتسير ميزانيتها بنفسها
بقلم موسى.ب

قال عبد القادر بن صالح إن السلطة أو الهيئة،التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الإنتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها،

ستتولى صلاحيات الإدارة العمومية في الـمجال الإنتخابي، والتدخل في كامل ربوع التراب الوطني، وسيكون لها أيضا صلاحية

أن تُسيّر بنفسها ميزانيتها الخاصة، إضافة إلى الإعتمادات الأخرى التي قد تخصصها لها الدولة، وسيكون لها ممثلين على مستوى الولايات

والبلديات والـمقاطعات الانتخابية للجالية بالخارج، والتي ستكون في صلب هذه النقاشات والحوار والشامل، كما سيدور أيضا حول كيفية تسيير

هذه السلطة أو الهيئة، وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، انطلاقا من اختيار الشخصيات التوافقية التي تُســيّـرها.


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