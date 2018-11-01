 بن صالح وبوشارب وأويحيى يتلقون التهاني بمناسبة إندلاع الثورة التحريرية

إحتضن قصر الشعب اليوم الخميس حفل استقبال، بمناسبة إحياء الذكرى الــ 64 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بحضور مسؤولين سامين في الدولة.

حيث حضر كل من رئيس مجلس الأمة عبد القار بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، والوزير الأول أحمد أويحيى.

وتلقى كل بن صالح وبوشارب وأويحيى التهاني من مسؤولين سامين في الدولة، وأعضاء من الحكومة، وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.

إضافة إلى شخصيات وطنية وتاريخية ومجاهدين ومجاهدات وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.