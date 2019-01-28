بن صالح وبوشارب يعزيان أسرة الراحل مراد مدلسي

قدما رئيسا مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، والمجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب تعازيهما إلى عائلة الفقيد مراد مدلسي.

وفي برقية لهماأكدا فيها أن برحيله تكون الجزائرقد فقدت أحد رجالاتها الذين خدموها بإخلاص من مختلف مواقع المسؤوليات التي تقلدها.

وكتب بن صالح:”نفقد رجلاً سمَتْ به مكارم سيرته ورفعت مقامه مسيرته الحافلة ليُعدَّ بجدارة في صف رجالات الجزائر

الذين خدموها بإخلاص من مواقع مسؤوليات ومهام سامية عديدة تقلدها على مدى سنوات طويلة بتواضع وكفاءة فأستحق واسع التقدير والاحترام”.

وتابع قائلا:”وإننا إذ نودع ببالغ الأسى والحسرة أخًا وصديقًا قضى حياته في خدمة الوطن والأمة نتضرع إلى المولى عز وجل

أن يُكرم مثواه ويلحقه في جنةالفردوس بإخوانه المجاهدين والشهداءوأن يُلهم عائلته الكريمة جميل الصبروالسلوان ويتغمده برحمته الواسعة إنه سميع مجيب”.

وفي ذات السياق، أكد بوشارب، أن الفقيدمراد مدلسي ساهم من خلال مختلف المناصب التي تقلدهابعد الإستقلال في بناء الدولة ”

من منطلق حبه الصادق للجزائر وتفانيه في خدمتها، مضيفا أن الراحل بعد أن واكب وشارك في الثورة التحريرية ساهم في معركة بناء جزائر قوية، نامية، مستقرة ومزدهرة.

و شدد على أن ” روحه الوطنية التي ميزته طيلة مشواره، تبقى حاضرة دائما في أذهاننا بما تركه المرحوم من أثر بالغ في نفس كل من حظي بالعمل والتعامل معه ”

متقدما بإسمه و نيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني لعائلة الفقيد بأصدق التعازي وأخلص المواساة ” .