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بن صالح يأمر بإعطاء الأهمية لوضعية عمال الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية

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بن صالح يأمر بإعطاء الأهمية لوضعية عمال الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية
بقلم م .فيصل

وجّه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم للوزير الأول تعليمات بوجوب إعطاء الأهمية لوضعية عمال الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية.

وقال بيان رئاسة الجمهورية أن بن صالح أمر بإعطاء أهمية لاستمرار أنشطة الشركات المعنية وديمومة مناصب الشغل فيها.

وجاءت هذه التوجيهات خلال لقاء رئيس الدولة مع الوزير الأول.

وقد خصص اللقاء لدراسة وضعية الشركات الخاصة التي خضع ملاكها لتدابير قضائية، في إطار مكافحة الفساد.

كما استعرض رئيس الدولة مع الوزير الأول الأوضاع السياسية، إضافة إلى الدخول المدرسي القادم.


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