بن صالح يأمر بالتكفل بملف الشباب المعنيين بعقود ما قبل التشغيل بما يعود بالنفع على الشباب

قدّم الوزير الأول نورالدين بدوي عرضا أمام رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد.

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم برئاسة الجمهورية تم التطرق إلى سعي الحكومة إلى التكفل بملف الشباب المعنيين بعقود ما قبل التشغيل.

أين امر بن صالح الحكومة بالعمل على التنظيم الفعال لسوق العمل وبما يتماشى مع تطلعات الشباب والحركية الإقتصادية المنشودة.

كما اسدى رئيس الدولة تعليمات بالتسوية النهائية لملف عقود ماقبل التشغيل وذلك بما يعود بالنفع على شبابنا.

وأشار بدوي إلى مصادقة الحكومة على إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتنظيمها وسيرها يكون من بين مهامها إعداد.

كما تم المصادقة على تنفيذ استراتيجية شاملة في مجال الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، للوكالة وطنية لتطوير الرقمنة.

من جهته نوه بن صالح أن أستحداث هذه الوكالة من شأنها المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وهي مصدرا لخلق الثروة.