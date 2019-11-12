بن صالح يأمر بالقضاء نهائيا على إستعمال مادة الأميونت في البناء

امر رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الحكومة بالعمل على القضاء نهائيا على استعمال مادة الأميونت في البناء.

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم بين بن صالح وبدوي اليوم أسدى بن صالح تعليمات يسدي تعليمات لبتطهير البنايات التي تحتوي على الأميونت.

واشار رئيس الدولة أن الهدف من عمليات التسوية إلى السماح بوضع قاعدة معلومات حول ملكية الحظيرة السكنية.

كما شدد بن صالح على ضرورة التكفل الأمثل بهذه الظاهرة نظرا لتهديداتها المباشرة على الصحة العمومية.

كما اسدى تعليمات بإنشاء مؤسسات ومخابر مختصة في الكشف عن مادة الأميونت وتحييدها نهائيا من الحظيرة الوطنية”.

هذا وقدّم الوزير الأول نورالدين بدوي عرضا أمام رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد.