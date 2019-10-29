بن صالح يؤكد على ضرورة الرفع من مكانة الباحث والبحث العلمي

شدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على”ضرورة الرفع من مكانة الباحث والبحث العلمي وتثمين الكفاءات البحثية داخل الوطن وخارجه”.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، ان بن صالح إستعرض مع الوزير الاول نورالدين بدوي الأوضاع السياسية و الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.

واضاف ذات البيان أن بدوي قدم لرئيس الدولة عرضا عن أهم نتائج اجتماعي الحكومة المنعقدين في 16 و23 أكتوبر 2019 .

وكذا عن حصيلة المجلسين الوزاريين المشتركين اللذين انعقدا يومي 17 و26 من نفس الشهر.

من جهته اكد بن صالح على ضرورة الرفع من مكانة الباحث والبحث العلمي وتثمين الكفاءات البحثية داخل الوطن وخارجه.

وأيضا مكانة الباحث والبحث العلمي خاصة في المنظومة الاقتصادية كونها الركيزة الاساسية لتطور بلادنا ومواجهة التحديات التي تعرفها.

كما أشاد بن صالح بقرارات المجلس الوزاري الأخير الرامية إلى وضع أسس جديدة من أجل توفير الضمانات والتحفيزات لنشاط الباحث.

وهذا داخل المؤسسة الاقتصادية واستعمال مخرجات البحث العلمي في جميع قطاعات النشاط وتفعيل آليات الشراكة بين عالم البحث والمؤسسة الاقتصادية.

وفي ذات السياق قدّم بدوي عرضا حول مساعي الحكومة في البرنامج الوطني للتشجير وعملية تأهيل وتوسيع السيد الأخضر.

وفي هذا الشأن “شجع بن صالح الحكومة على مواصلة تنفيذ هذا البرنامج الوطني الهام، للحفاظ على الموروث النباتي والغابي.

كما تابع رئيس الدولة رفقة بدوي مدى تقدم التحضيرات الخاصة بألعاب البحر الابيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران سنة 2021 “.

وإختتم البيان عرض “أهم المواعيد الدولية رفيعة المستوى التي ستشارك فيها الجزائر خلال شهر نوفمبر القادم .