بن صالح يتباحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وجمهورية التوغو

استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي والتوغوليين في الخارج لجمهورية التوغو، روبير دوسي،حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان ، “ان اللقاء تناول سبل تعزيز وتوسيع العلاقات بين الجزائر وجمهورية التوغو ،وسمحت بتسجيل ارتياح الجانبين لنوعية العلاقات التي تجمع البلدين”.

كما أكّد الطرفان، إرادتهما واستعدادهما لإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار العمل على ارساء شراكة مثمرة بين الطرفين”.

وأضاف البيان أنه تم في هذا المجال” التأكيد على العمل لتنويع العلاقات الثنائية وتعميقها, خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري وكذا في الجانب القانوني من خلال جملة من الاتفاقيات هي قيد التحضير”.

وخلص البيان الى انه “في الاخير تم الاتفاق على ضرورة تقاسم وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتنسيق جهود البلدين على المستوى الاقليمي والدولي”.