بن صالح يتحادث مع ماكرون وملك إسبانيا

تحادث اليوم السبت، رئيس الدولة، “عبد القادر بن صالح”، مع العديد من قادة رؤساء الدول، على هامش مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل، “الباجي قايد السبسي”.

وقد أجرى بن صالح محادثات مع الرئيس التونسي بالنيابة “محمد الناصر”، قدم له التعازي، باسم الجزائر شعبا وحكومة في مصابهم الجلل.

وقد تحادث بن صالح مع ملك إسبانيا،” فيليب السادس”، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وفي ذات السياق، عبر الملك الاسباني عن ثقته في السلطات الجزائرية، شعبا وحكومة وأحزابا، في تجاوز الأزمة التي تمر بها الجزائر.

كما تحادث رئيس الدولة مع الرئيس البرتغالي، “مارسيلو دو سوزا”، والرئيس الفرنسي، “ايمانويل ماكرون”.