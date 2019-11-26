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بن صالح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

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بن صالح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بن صالح عبد القادر
بقلم أسماء.ع

يترأس، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب بيان من الرئاسة الجمهورية.

وسيتناول الإجتماع الوزاري، العديد من الملفات الهامة، حسب ذات البيان.


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