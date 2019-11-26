بن صالح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب بيان من الرئاسة الجمهورية.

وسيتناول الإجتماع الوزاري، العديد من الملفات الهامة، حسب ذات البيان.