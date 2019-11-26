بن صالح يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

وسيتناول الإجتماع الوزاري، العديد من الملفات الهامة، حسب ذات البيان.
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أجمع عدد من المهنيين والمهتمين بقطاع الذهب والمجوهرات، على ضعف هذا القطاع في الجزائر، وهو ما سمح بدخول الإنتهازيين والغشاشين في هذا المجال.
وأكد مختصون، على…
تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بتبسة، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، من إخماد حريق شب بمنزل على مستوى حي البناء الذاتي ببكارية.
وحسب خلية…
نظم صبيحة اليوم تلاميذ الطور الثانوي المقيمين في بلدية زلامطة في ولاية معسكر وقفة إحتجاجية بعزوفهم عن الدراسة على خلفية ما وصفوه بالتهميش واللامبالاة حيال…
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