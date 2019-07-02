بن صالح يتلقى رسالة تهنئة من ترامب بمناسبة الذكرى الـ57 للاستقلال الجزائر

تلقى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال57 لاستقلال الجزائر.

وأعرب ترامب فبي رسالة وجهها الى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، عن ارتياحه لمواصلة التعاون من خلال خلق “فرص للتبادل من أجل إقامة روابط جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر”.

و جاء في رسالة الرئيس ترامب “يسرني و الجزائر تتأهب للاحتفال بعيد استقلالها في 5 يوليو، أن أقدم لكم أطيب التهاني و لا يفوتني أن أذكركم أن الصداقة و الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر ما فتئت تتعزز من سنة لأخرى حيث حاربنا معا الارهاب و قمنا بتعزيز علاقاتنا التربوية و الثقافية و توسيع تعاوننا الاقتصادي”.

و أشاد الرئيس الأمريكي ، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في سبيل ترقية الحلول السياسية السلمية تجاه العديد من التحديات في المنطقة و ذلك من مالي إلى غاية ليبيا،

كما أعرب ترامب، عن ارتياحه لمواصلة التعاون بين البلدين ، في مجالات أخرى سواء تكثيف التجارة الحرة والمنصفة والمتبادلة، وتوسيع التعاون في مجال الأمن أو خلق فرص التبادل لإقامة روابط جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر”.

و خلص الرئيس الأمريكي إلى القول “باسم الشعب الأمريكي، أعرب لكم عت تهاني الخالصة بمناسبة عيد استقلالكم”.