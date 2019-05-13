بن صالح يتلقى رسالة من أمير دولة الكويت

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت بالجزائر.

مؤكدا على حرص البلدين الدائم والمشترك للارتقاء بأطر التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

ومما جاء في بيان صادر من رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، أن عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، تلقى رسالة

من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثمّن فيها الأخير دعم الجزائر لجهود دولة الكويت الرامية إلى تعزيز الروابط بين الدول العربية .

وأوضح بيان الرئاسة، أن سمو الأمير أعرب لرئيس الدولة عن مشاطرته الرؤى حول أهمية استمرار نهج التشاور والتنسيق بين

البلدين الشقيقين، حول مجمل القضايا، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثمنا بشدة دعم الجزائر لجهود دولة الكويت الرامية

إلى تعزيز الروابط بين الدول العربية الشقيقة ومساعيها لحل الخلافات ورأب الصدع بين الأشقاء.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، قام يوم 5 ماي الماضي بزيارة عمل إلى الكويت بدعوة من نظيره

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقبل خلالها من قبل أمير الكويت، وسلمه رسالة من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.