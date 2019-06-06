بن صالح يجدد الدعوة إلى المشاركة في انتخابات رئاسية في مواعيد مقبولة

دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كل الفاعلين في الجزائر الى خيار التوافق الشامل للوصول الى انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة في مواعيد مقبولة.

وقال :” ادعوهم الى ان يناقشوا كل الانشغالات المتعلقة بالرئاسيات القادمة، في جو من التوافق والسكينة والانسجام”

وقال ان الجزائر في حاجة الى اصلاحات في شتى الميادين السياسية و الثقافية و الاقتصادية.

وهذا ما يعبر عنه الشعب بمطالب سليمة، حضارية كل جمعة، وجدد الدعوى السياسيين و كل اصحاب النوايا الحسنة للمشاركة في انتخابات رئاسية شفاقة و نزيهة و المساهمة في التسهيل للوصول إليها.

صحيح بلدنا بحاجة الى اصلاحات، وهناك رهانات وتحديات تنتظر بلدنا،ويبقى يقيني راسخا ان رئيس الجمهورية المنتخب هو وحده من يرفع التحديات التي تواجه امتنا.

اجدد ندائي الى كل الاطراف المعنية للمشاركة في هذا المسار التوافقي وادعوهم ايضا لاغتنام هذه الفرصة للتشاور الذي ندعو اليه اليوم اكثر من اي وقت مضى.

الوقت ثمين، علينا ان ننصرف الى العمل الجاد، وصياغة الحلول التوافقية.