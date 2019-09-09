بن صالح يجري تغييرات في الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني

أجرى مساء اليوم الإثنين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة لاطارات سامية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني شملت 11منصبا.

وحسيب بيان رئاسة الجمهورية اليوم فإن حركة التغييران مست 11منصبا ويتعلق الامر بكل من :

محمد مالك مدير للدراسات مكلف بالتعليم والمدارس.

جمال بن دراجي مفتشا عاما للمصالح.

محمد نوي سيفي مديرا لشرطة الحدود.

ارزقني حاج سعيد مديرا للشرطة القضائية.

بن يطو سليمان ثبت منصب مدير الاستعلامات العامة .

فؤاد سيب مديرا للإدارة العامة.

سي محند محمد سعيد مدير للشرطة العامة .

محمد عجوادي مديرا للدراسات رئيسا لديوان المدير العام للأمن الوطني.

محمد مالك مديرا للدراسات مكلفا بالتنظيم والمدارس.

علي فراخ مديرا للدراسات مكلفا بالمدرسة العليا للشرطة .

احمد بوربيع نائب مدير التجهيزات .

عبد القادر مصطفاوي نائب مدير مدير الموظفين.