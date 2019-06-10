بن صالح يجري حركة تعديلات في قطاع العدالة

أجرى مساء اليو م الإثنين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة تعديلات في قطاع العدالة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن التغييرات مست كل من :

تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا

تعيين قاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء العاصمة

تعيين عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا

تعيين عبد المجيد بيطام مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل

تعيين حمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل

تعيين جعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل

رئيس الدولة ينهي مهام رئيسة مجلس قضاء تيبازة بوخرسة فتيحة

رئيس الدولة ينهي مهام عبد الله ملاك بصفتها محاميا عاما لدى المحكمة العليا

أما فيما يخص قطاع الخدمات الجامعية فقط تم

تعيين درواس بشير مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية

إنهاء مهام فاروق بوكليخة كمدير عام للخدمات الجامعية