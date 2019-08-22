بن صالح يجري حركة واسعة في السلك الدبلوماسي

أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة واسعة في السلك الدبلوماسي بتعيين سفراء وقناصلة في عدة بلدان ومقاطعات.

وقد عين رئيس الدولة عبد العزيز بن علي الشريف سفير للجزائر بالمغرب، كما تم تعيين عبد الله باعلي سفيرا للجزائر بفرنسا.

من جهته تم تعيين لعجوزي محند الصالح سفيرا للجزائر بمصر، وتعيين ميلاط توفيق سفيرا للجزائر بإسبانيا.

وعيّن بن صالح أيوعلالن مونية قنصل عام ببرشلونة، وتعيين طواهرية عبد الكريم سفيرا للجزائر بدولة الإمارات.

كما تم تعيين أحمد بوطاش سفيرا للجزائر بإيطاليا، وتعيين عزوز بعلال سفيرا للجزائر بتونس.

وقد عيّن بن صالح ميموني سفيان ممثلا للجزائر بالأمم المتحدة، وعبد الرحمان بن قراح سفيرا للجزائر بالمملكة المتحدة.

بالإضافة إلى تعيين علي درويش سفيرا للجزائر بدولة النيجر، ومهيلة مسعود قنصل عام للجزائر بجدة السعودية.

كما عيّن رئيس الدولة قرين جمال سفيرا للجزائر بسويسرا، وبراح سفيان سفير الجزائر بدولة الشيلي.

بالإضافة إلى تعيين عجابي سفير الجزائر بتركيا، وتعيين سليمة عبد الحق سفيرة الجزائر بدولة أذربيجان.

كما تم تعيين هندل سفيرة الجزائر بدولة كينيا، وتعيين جمعة سفيرا بدولة الكونغو الديمقراطية.