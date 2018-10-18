بن صالح يجري عدة لقاءات على هامش الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي

على هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة 139 للإتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها مدينة جنيف السويسرية.

أجرى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، محادثات مع محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي.

اللقاء سمح باستعراض العلاقات بين برلماني البلدين وسبل الرقي بها إلى درجة الإمتياز التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين.

الطرفان تبادلا أيضا وجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك مؤكدين على ضرورة تنسيق المواقف على مستوى المحافل البرلمانية الدولية.

كما التقى بن صالح الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس جلس الشورى العماني.

شكلت العلاقات بين البرلمان الجزائري ومجلس الشورى العماني ، محور اللقاء الذي جمع بن صالح برئيس جلس الشورى العمانين.

حيث أكد الطرفان على ضرورة الرفع من مستوى هذه العلاقات عن طريق تكثيف تبادل الزيارات و الوفود.

وذلك من أجل مرافقة العمل الحكومي الرامي للرفع من مستوى التعاون الإقتصادي والتجاري و التاريخي.

كما تبادل وفدا البلدين وجهات النظر حول الإصلاحات الجارية في الإتحاد البرلماني الدولي وكذا عديد القضايا ذات الإهتمام المشترك.

كما تحادث بن صالح مع علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، رئيس الإتحاد البرلماني العربي.

وشكلت مسألة الرفع من مستوى العلاقات بين مجلس الأمة ومجلس النواب صلب المحادثات بين وفدي المجلسين.

وتناول الوفدين بعض المسائل المرتبطة بنشاطهما على مستوى الإتحاد البرلماني الدولي.

كما جددا إستعدادهما على تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية القارية و الجهوية والإقليمية.

كما التقى بن صالح جاكوب فرانسيس موداندا رئيس المجلس الوطني الزمبابوي.

وتمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية في المجالين الإقتصادي والتجاري بين البلدين.

وإمكانية الدفع بها إلى العلاقات السياسية والتاريخية، الطرفان إستعرضا كذلك سبل تطوير العلاقات بين الهيئتين التشريعيتين.