بن صالح يحيي الحراك الشعبي على سلميتة

قال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، انه يلتزم بتطبيق الدستور و تنظيم انتخابات رئاسية خلال 90 يوم بداية من اليوم.

وقال انه عازم على القيام بواجبه الدستوري وفاء وحزما خدمة للشعب و مطالبه.

وعبر بن صالح عن إعجابه بالحراك الشعبي، وحيا المتظاهرين على سلميتهم منذ 22 فيفري الماضي.

كما حيا الشعب الجزائري و الشباب خاصة ، الذين ابهرو العالم بحبهم للجزائر.

وشكر قوات الامن على احترافيتها و التزامها خلال الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر.

وقال انه يشكر قادة الجيش الذيين التزمو بالحل الدستوري ، خدمة للوطن.