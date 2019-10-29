بن صالح يدعو إلى اليقظة البالغة اتجاه كل ما يهدد كيان الأمة

أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على أهمية الحكمة والتبصر في تخطي الأزمات واستشراف مستقبل البلاد.

جاء هذا خلال رسالة له بمناسبة افتتاح الاسبوع الوطني الـ 21 للقرآن الكريم بسطيف تحت شعار ” القرآن دعوة للحكمة والتبصر”.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة التماسك الوطني لمواجهة المخاطر.

ودعا بن صالح إلى اليقظة البالغة اتجاه كل ما يهدد كيان الأمة ويزرع الشقاق ويمزق الأواصر بما يهدد تماسك الوطن ووحدته.

وقال رئيس الدولة، إن ديننا الحنيف يدعونا إلى التبصر في العواقب والمآلات وعدم التحيز إلى مجد شخصي أو إنتماء فئوي.

كما أبدى مشاعر الإعتزاز بالشعب الذي هبّ للتغيير وجعل السلم لغة التعبير في مشهد حضاري أبهر العالم.

وتابع يقول: إن الجيش الوطني وقيادته رافقت الشعب وحمت الشباب في مشهد من التلاحم الوطني العظيم”.