بن صالح يدعو الحكومة إلى التحلي بالعقلانية في إعداد قانون المالية لسنة 2020

دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الحكومة إلى التحلي بالصرامة والعقلانية في تحضير قانون المالية لسنة 2020.

وأفاد بيان للرئاسة، أن رئيس الدولة شدد على العقلانية دون أن يتم ذلك على حساب السياسة الإجتماعية للدولة.

وأضاف البيان، أن رئيس الدولة إستقبل أمس الوزير الأول نور الدين بدوي في إطار متابعته للنشاط الحكومي.

وكذا إستعراض الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية للبلاد.

وقدم بدوي عرضا عن تحضيرات قانون المالية لسنة 2020 والتدابير المعتمدة من طرف الحكومة للتحكم في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية.

كما أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة للتحلي بالصرامة والعقلانية في تحضير قانون المالية لسنة 2020.

وركز رئيس الدولة على ضرورة تجنب النفقات غير المبررة إقتصاديا واجتماعيا، وإن كانت ضرورة حتمية تمليها الظروف الصعبة على الصعيدين الداخلي والدولي.

وفي الشق الإقتصادي والإجتماعي أبلغ الوزير الأول رئيس الدولة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال تحسين الخدمات العمومية.

كما اتخذت الحكومة تدابير خاصة بتحسين الخدمة في قطاع الصحة وتأمين ظروف العمل في المؤسسات الإستشفائية.

وأضاف بدوي، أنه سيتم تقديم الدعم المالي للعائلات للتخفيف من عبئ النفقات المدرسية والتكفل بنقل الطلبة.