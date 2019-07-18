بن صالح يزور الخضر في القاهرة عشية نهائي “كان 2019”

زار رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، المنتخب الوطني الجزائري، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت زيارة رئيس الدولة، عبد القادرة بن صالح، عشية نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، الذي سيجمع المنتخب الجزائري، بنظيره السنغالي.

وكان بن صالح، مرفوقا بوزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، خلال زيارته هذه، والتي جمعتهم بلاعبي، والطاقم الفني للمنتخب الوطني، بحضور رئيس “الفاف” خير الدين زطشي.

ويسعى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، من خلال زيارته هذه، لتقديم الدعم المعنوي للعناصر الوطنية، عشية موعدهم المهم، في نهائي “كان 2019”.