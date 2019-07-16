بن صالح يستعرض مع بدوي الاوضاع السياسية والإجتماعية للبلاد

استقبل اليوم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الوزير الأول، نور الدين بدوي، ويستعرض معه في سياق متابعة نشاطات الحكومة المسائل المتعلقة بالاوضاع السياسية والإجتماعية للبلاد .

وسمح اللقاء وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بإجراء تقييم شامل للوضع السياسي الراهن على ضوء المقاربة السياسية التي تضمنها خطاب رئيس الدولة عشية عيد الإستقلال.

وتضمن اللقاء الترتيبات العملية التي ستضعها الدولة لمرافقة مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الإنتخابات الرئاسية الذي دعى إليه رئيس الدولة، وستقوده وتسيره بحرية وشفافية شخصيات نزيهة ومستقلة وذات مصداقية سيفرج عن تركيبتها قريبا، إذ هي محل اتصالات ومشاورات .