بن صالح يستقبل “الخضر” هذا المساء بقصر الشعب

يستقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مساء اليوم السبت، بقصر الشعب بعد عودتهم من القاهرة حاملين كأس امم افريقيا.

وعاد رئيس الدولة إلى أرض الوطن من القاهرة، امس مساء مباشرة بعد نهاية مباراة النهائي التي جمعت منتخنا الوطني ونظيره السينغالي.

ومن المنتظر ان يكرم رئيس الدولة أبطال إفريقيا، مساء اليوم بقصر الشعب بعد الأداء البطولي الذي قدموه في كأس افريقيا بمصر وعودتهم بالكأس الثانية في تاريخ الجزائر.

وستحل طائرة المنتخب الوطني بعد قليل من الآن، بمطار هواري بومدين الدولي، قادمة من القاهرة.