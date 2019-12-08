بن صالح يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

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تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبوني في عنابة، نهاية الأسبوع، من حجز حوالي 1 كلغ من المرجان الخام.
وقامت ذات الفرقة، بتوقيف 4 أشخاص متورطين في…
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، 40 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم…
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية للمدية في حدود الساعة العاشرة والنصف من أمسية السبت، لإسعاف وإنقاذ 6 أشخاص مختنقين بالغاز.
الضحايا تترواح أعمارهم ما بين 11…
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