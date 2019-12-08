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بن صالح يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

الوطني
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بن صالح يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني
بقلم أسماء.ع

استقبل، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين.


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