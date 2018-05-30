بن صالح يستقبل سفير كوريا الشمالية إثر انتهاء مهامه بالجزائر

استقبل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمَّة، اليوم CHOE HYOK CHOL ، سفير كوريا الشمالية بالجزائر.

الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببلادنا.

وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية وحرص قيادتي البلدين على تطويرها من خلال توسيع مجالات التعاون.

كما قدَّم بالمناسبة سفير كوريا عرضًا حول التطورات الحاصلة في مسعى التقارب بين الكوريتين.

منوهًا بما لقيه خلال إقامته بالجزائر من تسهيلات، وهو ما مكنه من تحقيق نتائج إيجابية عززت علاقات الصداقة القديمة.

رئيس مجلس الأُمَّة، أكد على الأهمية التي توليها الجزائر لعلاقاتها بهذا البلد الصديق.

مبرزًا أنَّها تتطلع في المستقبل إلى ما يحقق للمنطقة السلام والاستقرار.