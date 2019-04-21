بن صالح يستقبل محمد العربي ولد خليفة في رئاسة الجمهورية

استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح ، اليوم الاحد بمقر رئاسة الجمهورية،رئيس المجلس الشعبي الوطني الاسبق، محمد العربي ولد خليفة.

وهذا في اطار اللقاءات التي تندرج في اطار “المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد”.

وكان رئيس الدولة قد أستقبل في وقت سابق من اليوم رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني.

كما استقبل، الخميس الماضي، كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني الاسبق عبد العزيز زياري والمحامي ميلود براهيمي بصفتهم شخصيات وطنية, اضافة الى رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.