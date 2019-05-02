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بن صالح يستقبل وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي

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بن صالح يستقبل وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي
بقلم مصطفى.ق

استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم  الخميس بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي.


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