بن صالح يستقبل وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي

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تدخلت مساء اليوم الخميس، إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لبلدية فيض البطمة شرق ولاية الجلفة.
مدعمة بفرقة التدخلات والانقاذ في الأماكن الوعرة GRIMP من الوحدة…
تمكنت شرطة سيدي بلعباس بالأمن الحضري الثامن، من وضع حد لشخص يبلغ من العمر 30 سنة ،كان ينشط في تجارة اللحوم بستغلال مرأب مسكنه بطريقة…
شهد الطريق الوطني رقم 60 بالمكان المسمى أولاد أحمد، ببلدية أولاد منصور منتصف نهار اليوم حادث مرور خطير.
إثر اصطدام سيارتين نفعيتين تسبب في هلاك رجل…
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