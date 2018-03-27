 بن صالح يشارك في أشغال الدورة  138 للجمعية العامة  للاتحاد  البرلماني الدولي بجنيف  

يشارك رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لليوم الثاني على التّوالي في أشغال الدورة138 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

بالمركز الدولي للمؤتمرات بجنيف السويسرية.

وخصّصت الدورة لمواصلة النقاش حول المواضيع المدرجة في جدول الأعمال و المتعلقة ب”تعزيز النظام العالمي المطبق على المهاجرين و اللاجئين ”

وكذا موضوع ” تعزيز التعاون فيما بين البرلمانات والحوكمة في مجال الهجرة.

وذلك من منظور تبني ميثاق عالمي للهجرة” الآمنة المنظمة والمنتظمة .بالاضافة الى مسائل تتعلق بالحفاظ على السلم لتحقيق التنمية المستدامة.

وإشراك القطاع الخاص لتحقيق هذه التنمية.

وسيواصل أعضاء الوفد البرلماني المشترك المرافق لرئيس مجلس الأمة من جهتهم ,نشاطهم على مستوى اللجنة التنفيذية للإتحادا البرلماني الدولي.

و اللجان الدائمة الأربعين والتي تعنى بشؤون الأمم المتحدة و التنمية الدائمة و التمويل و التجارة و السلام والأمن الدوليين و الديمقراطية .

و حقوق الإنسان و كذا منتدى النساء البرلمانيات

للتذكير كان رئيس مجلس الأمة قد القى كلمة في افتتاح أشغال الجمعية العامة 138 للاتحاد البرلماني الدولي تناول فيها موقف الجزائر.

من قضية اللاجئين و الهجرة غير الشرعية التي استفحلت في الأونة الأخيرة.