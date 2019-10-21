بن صالح يشارك في قمة “روسيا_إفريقيا” بسوتشي

من المنتظر أنّ يحط الرحال رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بعد غد الأربعاء، صوب مدينة سوتشي الروسية.

وحسب ما أفاد به بيان الرئاسة، فإنّ رئيس الدولة بن صالح سيشارك في القمة الأولى روسيا – إفريقيا المقرر عقدها يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

كما أن هذه القمة التي يشارك فيها أزيد من أربعين رئيس دولة وحكومة، والتي ستخصص لإجراء تقييم شامل للعلاقات ودراسة سبل وآفاق الشراكة وتفعيل آليات التعاون.

وتتمحور قمة سوتشي حول حدثين هامين، هما المنتدى الاقتصادي الذي ستنطلق أشغاله يوم 23 أكتوبر.

أما اليوم الثاني والمصادف لـ24 من أكتوبر سيجمع رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة.

كما سيكون رئيس الدولة بن صالح مرفوقا خلال تنقله إلى روسيا بوفد هام يضم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

بالإضافة إلى وزير المالية محمد لوكال، وكذا وزير الطاقة محمد عرقاب.