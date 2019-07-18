بن صالح يشكر السلطات المصرية على التسهيلات المقدمة للمشجعين الجزائريين خلال “الكان”

شكر رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الشعب المصري وقيادة الدولة على روح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي خصصوه للمشجعين الجزائريين منذ وصولهم إلى مصر.

كما تقدم بشكره للسلطات المصرية، بعد التسهيلات المقدمة لتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصةً المباراة النهائية.

وهنأ رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكل الشعب للمصري على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم كأس افريقيا على كل المستويات.

وفي المقابل، أكد عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشاد رئيس الدولة، بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وأعرب أيضا بن صالح عن خالص الأمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في المباراة النهائية لبطولة لـ “الكان”، مشيداً بأداء الخضر على مدار البطولة، فضلاً عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به.