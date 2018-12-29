بن صالح يعزي عائلة عبد المالك بن حبيلس

عزى رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، عائلة رئيس المجلس الدستوري الاسبق، عبد المالك بن حبيلس.

اثر وفاة رئيس المجلس الدستوري الاسبق عبد المالك بن حبيلس ، وجه رئيس مجلس الامة رسلة تعزية الى عائلة الفقيد قال فيها،غيب الأجل المحتوم الأخ المجاهد المرحوم عبد المالك بن حبيلس.

وإنها للحظة أليمة تغمرها فيها مشاعر الأسى و نحن نودع أحد رجالات الجزائر الذين نشأوا على النضال الوطني، فهو الذي تشرب من الحركة الوطنية القيم و المبادئ.

وانتمى إلى ذلك الجيل من المناضلين الذين بذلوا تضحيات تبقى خالدة في مسار حياتهم.

وأثرى بعد ذلك رصيده بما عرف عنه من رجاحة العقل ونفاذ البصيرة خلال المهام و المسؤوليات السامية التي تقلدها، سفيراً، ووزيرًا، ورئيسًا للمجلس الدستوري.

وفي هذا الموقف الأليم، أتقدم إليكم بأحر التعازي مبتهلاً إلى الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بعونه لتجاوز هذا المصاب الأليم.

وأن يجعل من الصبر الجميل خير أنيس لكم ويتغمد المرحوم في جنة الرضوان.