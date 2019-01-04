بن صالح يعزي نيجيريا في وفاة رئيسها الأسبق

وقّع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مساء أمس الخميس، على سجل التعازي بمقر سفارة نيجيريا بالجزائر العاصمة.

إثر وفاة الرئيس النيجيري الأسبق، شيهو شاغاري، الجمعة الفارط عن عمر يناهز 93 عاما.

وكتب بن صالح في سجل التعازي:”تلقيت ببالغ الحزن وعميق التأثر نبأ وفاة شيهو شاغاري، الرئيس الأسبق لجمهورية نيجيريا الفيدرالية بعد عمر طويل قضاه في بناء وتشييد وطنه”.

وّإذا أشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل، فإني بإسم فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأصالة عن نفسي”.

“أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى عائلة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية، مؤكدا لكم عن عمق تعاطفنا وكامل تضامننا”.

وخلص بن صالح إلى القول” أنه برحيل المرحوم تفقد نيجيريا “أحد أعلامها اللامعة وأحد من أبنائها البررة”.

“الذين كرسوا حياتهم في خدمتها والدفاع عن مصالحها، فأضحى مثالا في الوطنية، ورمزا في الثبات أمام الصعاب”.

“داعيا الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه”.