بن صالح يعطي إشارة انطلاق الطبعة 52 لمعرض الجزائر الدولي

أعطى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق الطبعة 52 لمعرض الجزائر الدولي .

الطبعة تضم 15 دولة تحت شعار ” الجزائر بين التنوع الإقتصادي وفرص التعاون المرتقبة “.

ومن بين 501 شركة جزائرية وأجنبية مشاركة، تم إحصاء 361 شركة جزائرية من القطاعين العام و الخاص و 140 شركة أجنبية، وفقًا لما كشفه سابقا مدير العام للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير ،طيب زيتوني

والدول المشاركة هي: ألمانيا، تركيا، فرنسا، تونس، سوريا، السودان والولايات المتحدة الأمريكية وكوبا والبرازيل والصين وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا وإثيوبيا ومالي.

في حين أن مشاركة المتعاملين الأجانب بشكل خاص يمثلون شركات قادمة من إيطاليا وجمهورية التشيك وألمانيا وباكستان وفرنسا وتونس ومصر.