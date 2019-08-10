 بن صالح يعين فريدة بن يحيى زوجة بوعروج رئيسة لمجلس الدولة

في حركة تعد الأولى من نوعها منذ اعتلاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قصر المرادية

حركـــة واسعـــة فـــي سلـــك القضــــاء تمـــسّ 35 رئيس مجلس و23 نائبا عاما

أجرى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، حركة واسعة في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية، مست 35 رئيس مجلس و32 نائبا عاما.

حيث تعد هذه الحركة الأكبر في سلك القضاء منذ 4 أشهر، والأولى منذ تنصيب الوزير الجديد على رأس

القطاع، بلقاسم زغماتي، حيث سبق لرئيس الدولة إجراء حركة جزئية مست عددا من رؤساء المجالس والنواب العامين.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، بأنه وطبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الدولة، أول أمس، حركة

واسعة في سلك النواب العامين مست أغلب المجالس القضائية على مستوى الوطن، حيث تعد الحركة الثانية من

نوعها والأولى من حيث عدد الذين مسهم قرار التحويل منذ تعيين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وقد مست الحركة، أيضا، مجلس الدولة، بتعيين رئيس الدولة رئيسا جديدا للمجلس، ممثلا في شخص، فريدة بن

يحيى، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، حيث أنه وطبقا للمادة 92 من الدستور، حسب البيان، عين رئيس

الدولة، فريدة بن يحيى زوجة بوعروج رئيسة لمجلس الدولة.

قائمــــة النـــــواب العــــاميـــن المعنييـــن بالحـــركــــة:

1- بوغابة أحمد أمين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الشلف.

2- طاهير حميد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط.

3- بلعطرة عبد القادر، نائبا عاما لدى مجلس قضاء أم البواقي.

4- زردازي فيصل، نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة.

5- علاش مولود، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بجاية.

6- بوريش نور السادات، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بسكرة.

7- شروين عنابي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار.

8- جعاد الشريف، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة.

9- لعزيزي محمد الطيب، نائبا عاما لدى مجلس قضاء البويرة.

10- بن صالح علي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تلمسان.

11- بلحاج عبد الحميد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيارت.

12- عمروش عبد القادر، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيزي وزو.

13- سيد أحمد مراد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.

14- بلمولود يحيى، نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل.

15- جباري عبد المجيد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف.

16- قصار محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة.

17- كبير فتحي أحمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة.

18- غزالي كمال، نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة.

19- كوسة كريم، نائبا عاما لدى مجلس قضاء ڤالمة.

20- بوجمعة لطفي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة.

21- بلمهيدي لنور، نائبا عاما لدى مجلس قضاء مستغانم.

22- محبوبي نور الدين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء معسكر.

23- رقاز محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران.

24- هدلي علي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء برج بوعريريج.

25- لونيسي رضا، نائبا عاما لدى مجلس قضاء بومرداس.

26- جادي عبد الكريم، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف.

27- قاسي عبد النور، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيسمسيلت.

28- كربوب محمد، نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة.

29- زموري مهدي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء ميلة.

30- بودان نصر الدين، نائبا عاما لدى مجلس قضاء عين الدفلى.

31- سكي عمار، نائبا عاما لدى مجلس قضاء غرداية.

32- قادري ميمون، نائبا عاما لدى مجلس قضاء غليزان.

قائمة رؤساء المجالس القضائية المعنيين بالحركة

– بن يمينة منوري، رئيسا لمجلس قضاء أدرار.

2- ملياني جيلالي، رئيسا لمجلس قضاء الشلف.

3- بوشريط مختار، رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي.

4- شبيرة محمد صالحي، رئيسا لمجلس قضاء باتنة.

5- بن سديرة محمد، رئيسا لمجلس قضاء بسكرة.

6- محمد الجيلالي، رئيسا لمجلس قضاء بشار.

7- بن سالم عبد الرزاق، رئيسا لمجلس قضاء البليدة.

8- العقون إبراهيمي، رئيسا لمجلس قضاء البويرة.

9- بخوش مالك، رئيسا لمجلس قضاء تبسة.

10- بوخرصة يوسف، رئيسا لمجلس قضاء تلمسان.

11- علان رشيد، رئيسا لمجلس قضاء تيارت.

12- قاري اسماعيل، رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو.

13- بن عبد الرحمان يوسف، رئيسا لمجلس قضاء الجلفة.

14- بن شيخ عبد الخالق، رئيسا لمجلس قضاء جيجل.

15- قروابي محمد، رئيسا لمجلس قضاء سطيف.

16- بوقروح عبد الحق، رئيسا لمجلس قضاء سعيدة.

17- حمدي باشا عمر، رئيسا لمجلس قضاء سكيكدة.

18- بن شهيدة عز الدين، رئيسا لمجلس قضاء سيدي بلعباس.

19- فيلالي بن سكران، رئيسا لمجلس قضاء عنابة.

20- بسباسي عيسى، رئيسا لمجلس قضاء ڤالمة.

21- شرقي عبد القادر، رئيسا لمجلس قضاء المدية.

22- معروف الطيب، رئيسا لمجلس قضاء مستغانم.

23- منصور أحمد، رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.

24- منصور عبد القادر، رئيسا لمجلس قضاء معسكر.

25- رقاد محمد، رئيسا لمجلس قضاء ورڤلة.

26- عنتر منور، رئيسا لمجلس قضاء وهران.

27- لعلاوي مفتاح، رئيسا لمجلس قضاء برج بوعريريج.

28- شلبي منصف، رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.

29- لطروش الشريف، رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت.

30- وزان عبد الحميد، رئيسا لمجلس قضاء الوادي.

31- بودربالة محمد، رئيسا لمجلس قضاء تيبازة.

32- حسين رابح، رئيسا لمجلس قضاء ميلة.

33- بوعمران فريدة زوجة عبد الرحيم، رئيسا لمجلس قضاء عين الدفلى.

34- عبد الرزاق محمد، رئيسا لمجلس قضاء عين تموشنت.

35- بعلي محمد، رئيسا لمجلس قضاء غرداية.