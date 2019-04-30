بن صالح يعين كمال عيساني مديرا عاما للضرائب

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
اقدم الكادر الطبي من ممرضين واطباء على الاحتجاج امام وحدة المتعددة الخدمات بالرقيبة التي تغطي الجهة الشمالية للولاية.
مطالبين تحسين ظروف العمل التي تفتقر لادنى مستوى…
قامت السلطات المحلية المختصة بولاية سعيدة، بزيارة ميدانية لمعاينة جاهزية السوق الجواري للخضر والفواكه، والكائن مقره بحي سلام 2.
ورفع المشرفون على الزيارة انشغالات للأمين العام…
كشف والي العاصمة الجديد عبد الخالق صيودة، عن مباشرة عملية الترحيل في القريب العاجل، مؤكدا أن البداية ستكون بسكان القصبة.
وأشار صيودة خلال إشرافه اليوم على…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)