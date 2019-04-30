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بن صالح يعين كمال عيساني مديرا عاما للضرائب

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بن صالح يعين كمال عيساني مديرا عاما للضرائب
بقلم مصطفى.ق

عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عين كمال عيساني مديرا عاما للضرائب خلفا لمصطفى زيكارا الذي انهيت مهامه.


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