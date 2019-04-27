بن صالح يعين والي سوق أهراس محمدي فريد على رأس ولاية باتنة

وعين رئيس للدولة، والي باتنة الجديد، الوناس بوزقزة على رأس ولاية سوق أهراس.
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أمر وزير التكوين المهني، دادة موسى بلخير، و والي ولاية ورقلة، بفتح تحقيق في قضية الشاب المعوق رحماني عبد الستار الذي نشر فيديو يشتكي فيه…
تمكنت عناصر الدرك الوطني بعين تيموشنت من حجز 4.5 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخص حسب مصادر "النهار".
وقالت ذات المصادر، أنّ العملية قام بها عناصر…
سيدخل مطار الجزائر الدولي هواري بومدين الجديد حيز الخدمة هذا الإثنين، كما سيتم إنطلاق العمل بالقطار الذي سيكون في خدمة المسافرين.
وتم نشر بعض صور المحطة…
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