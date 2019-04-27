عاجل

بن صالح يعين والي سوق أهراس محمدي فريد على رأس ولاية باتنة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بن صالح يعين والي سوق أهراس محمدي فريد على رأس ولاية باتنة
بقلم نسرين محفوف

عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والي سوق اهراس، محمدي فريد على رأس ولاية باتنة.

وعين رئيس للدولة، والي باتنة الجديد، الوناس بوزقزة على رأس ولاية سوق أهراس.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com