بن صالح يعين والي سوق أهراس محمدي فريد على رأس ولاية باتنة

عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والي سوق اهراس، محمدي فريد على رأس ولاية باتنة.

وعين رئيس للدولة، والي باتنة الجديد، الوناس بوزقزة على رأس ولاية سوق أهراس.